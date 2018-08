Un poderoso sismo azotó la costa de Venezuela el martes por la tarde sin que de momento se reporten daños o víctimas.

Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el movimiento tuvo una magnitud de 7.3 grados.

El epicentro se registró a 13 millas, unos 22 kilómetros, al suroeste de Irapa.

Prelim M7.3 Earthquake near the coast of Venezuela Aug-21 21:31 UTC, updates https://t.co/RuBMC5s7KH

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) August 21, 2018