Un poderoso sismo sacudió territorio mexicano la tarde del viernes sin que de momento se reporten víctimas o daños materiales.

Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la magnitud preliminar del movimiento telúrico fue de 7.5 grados en la escala Richter. Su epicentro se registró 2 km al sur de Pinotepa de Don Luis, en Oaxaca.

BREAKING: USGS: Earthquake shaking south and central Mexico has preliminary magnitude of 7.5.

— The Associated Press (@AP) February 16, 2018