Juana Iraís Maldonado Infante, era una política originaria de Huauchinango con una década de militancia en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Juanys, como era conocida por familiares, amigos y compañeros de partido, era madre de Juan Carlos, un joven que actualmente estudia la educación superior.

Ella fue fundadora del PVEM en Huauchinango y líder del referido partido, por lo que era muy conocida en su municipio y en la región

En el 2015 fue candidata a diputada federal por Distrito 9 de la capital poblana por la alianza PVEM-PRI con la propuesta de no cobrar el salario de legisladora, no obstante no ganó la elección.

Según gente del partido en la actual campaña iba bien respecto a la preferencia electoral y continuaba haciendo campaña por varios puntos de Huauchinango dando cuenta de sus recorridos en publicaciones de redes sociales.

Horas antes de su asesinato publicó en sus redes sociales que seguía llevando las propuestas verdes a las calles e incluso adoptó el slogan del candidato presidencial priista José Antonio Meade #YoMeraJuany.

Erika Cázarez, de 32 años también militaba en el PVEM, actualmente se desempeñaba como regidora de Salud, Asistencia Pública, Ecología, Medio Ambiente y Juventud en el Municipio de Juan Galindo.

También apoyaba en la actual campala a Juanys y estudió en la Escuela Libre de Derecho de Puebla.

ES TENDENCIA: