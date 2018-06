La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes una resolución impulsada por México para condenar “enérgicamente” la política de separación de familias de inmigrantes del presidente, Donald Trump, y pedir su reunificación “lo más rápido posible”.

La resolución, a la que se adhirieron los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) fue sorprendentemente aprobada por consenso -sin que EE.UU. hiciera patente su oposición- durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington.

#OAS Permanent Council @CP_OEA rejected by consensus the separation of migrant families and encouraged @IACHumanRights to visit the southern border of the #USA, eventually adopt precautionary measures and report findings. Proposal of @MisionMexOEA @amb_lomonaco pic.twitter.com/Uuu8edxWry

— OAS (@OAS_official) June 29, 2018