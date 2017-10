ÚLTIMA HORA: Investigan ataques en Canadá como actos de terrorismo (FOTOS Y VIDEO)

La policía de Canadá informó el domingo por la mañana que el ataque a un oficial fuera de un juego de futbol americano y una persecución a alta velocidad que dejó cuatro personas lesionadas en la ciudad de Edmonton, en Alberta, están siendo investigados como actos de terrorismo.

El jefe de la policía de Edmonton, Rod Knecht, dijo que los oficiales tienen a un sospechoso en custodia y creen que actuó solo, aunque no están descartando otras posibilidades.

El caos comenzó afuera de un juego de la Liga Canadiense de Futbol el sábado por la noche, cuando la policía dice que un auto blanco Chevrolet Malibú embistió una barricada de control de tráfico y lanzó a un oficial unos 15 pies en el aire.

Knecht dijo que el conductor, que se cree tiene unos 30 años de edad, salió del vehículo y atacó al policía con un cuchillo antes de huir a pie.

El oficial fue llevado al hospital y atendido por lesiones que no eran mortales al tiempo que comenzó una cacería para dar con el sospechoso.

Knecht dijo que una bandera del grupo Estado Islámico fue encontrada en el asiento delantero del auto y confiscada como evidencia.

The hazard lights are still flashing on the white Chevy Malibu police say was involved in the attack. pic.twitter.com/zZ7eJhJZlA

Horas después, una camioneta U-Haul se detuvo en un control de tráfico al norte del centro de la ciudad. Knecht dijo que el nombre del conductor del vehículo se parecía al del propietario del auto utilizado para atacar al policía.

Dijo que el hombre aceleró y comenzó una persecución policial.

La policía informó que el conductor de la camioneta atropelló deliberadamente a peatones en las aceras durante la persecución. Cuatro personas resultaron lesionadas por el vehículo, aunque se desconoce el estado en el que se encuentran.

More pics of toppled U-Haul near 100th Ave / 107th Street. #EPS police chief says this is being investigated as act of terrorism in #Yeg pic.twitter.com/QNmftPfEko

— Zoë Todd (@ZoeHTodd) October 1, 2017