ÚLTIMA HORA: Huracán Max se forma en el Pacífico frente a sur de México

El huracán Max se formó el jueves 14 de septiembre temprano frente a la costa del Pacífico del sur de México y se pronostica que tocará tierra en las próximas horas en el estado de Guerrero, donde se encuentra el puerto turístico de Acapulco.

De acuerdo con el reporte matutino del Centro Nacional de Huracanes en Miami, los vientos sostenidos máximos de Max alcanzan los 120 kilómetros por hora (75 millas), como huracán de categoría 1.

La tormenta está situada 85 kilómetros (55 millas) al suroeste de Acapulco y avanza hacia el este a 9 km por hora (6 millas).

Se emitió una advertencia para la costa entre Zihuatanejo y Punta Maldonado. El centro de huracanes advirtió que Max podría fortalecerse un poco antes de tocar tierra y podría ocasionar lluvias e inundaciones peligrosas en los estados de Guerrero y Oaxaca.

24-hr loop of TD15 (left), a soon-to-be new TD (center), and Hurricane #Max off the west coast of Mexico. Follow @NHC_Pacific for updates. pic.twitter.com/XI5uwYj3mq

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) September 14, 2017