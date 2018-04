En un hecho nunca antes visto, el líder de Norcorea Kim Jong-un cruzó la frontera hacia el sur y estrechó la mano de su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, antes de la primera cumbre de ambas naciones en más de una década.

Ambos líderes sonrieron y se saludaron. Kim Jong Un hizo un gesto a Moon y cruzaron brevemente a Corea del Norte, luego regresaron a territorio surcoreano tomados de la mano.

Es la primera vez desde 1953 (la Guerra de Corea) que los mandatarios de estas regiones dan luz verde a un encuentro.

JUST IN: Kim Jong Un becomes first North Korean leader to cross line dividing the two Koreas since fighting ended in the Korean War https://t.co/39aG7dK076 pic.twitter.com/iALanC5iCD

