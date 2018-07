Los 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador han sido hallados con vida dentro de la cueva donde desaparecieron hace más de una semana en el norte de Tailandia, dijo el lunes un gobernador.

Narongsak Osatanakorn, gobernador de Chiang Rai, informó que los 13 supervivientes serán rescatados.

JUST IN: 12 teenage boys trapped with their soccer coach in caves for nine days in northern Thailand have been found alive, Thai official says https://t.co/0I2QX4Z4rG pic.twitter.com/5Ps6icnMvZ

— CNN (@CNN) July 2, 2018