ÚLTIMA HORA: Estados Unidos ordenó hoy la expulsión de 60 funcionarios rusos en respuesta al intento de asesinato en Inglaterra del exespía Serguéi Skripal con un agente químico, del que se ha responsabilizado al Kremlin, informaron fuentes oficiales.

La medida, que contempla también el cierre del consulado ruso en la ciudad de Seattle (Washington), servirá además de para “enviar un mensaje claro a los líderes rusos”, para aumentar la seguridad nacional y para reducir la capacidad de espionaje del Kremlin, señalaron fuentes del Gobierno en una rueda de prensa telefónica.

Estados Unidos se suma así al Reino Unido, que la semana pasada expulsó de su territorio a 23 diplomáticos ante la certeza de que el Kremlin está detrás del atentado contra Skripal.

Breaking: US to expel 48 Russian embassy workers in Washington, D.C. and 12 at the Russian mission to the U.N. U.S. says they were intel officers using diplo status as cover. pic.twitter.com/mRuwY8Tes6

