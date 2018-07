Los manifestantes planean burlarse del presidente Donald Trump con un globo gigantesco que lo representa como un bebé gritón anaranjado el viernes al tiempo que decenas de miles de personas marchan por las calles de Londres en protesta por la visita del mandatario estadounidense al Reino Unido.

El bebé en pañales, con un copete y un teléfono celular para tuitear, se eleva sobre el palacio de Westminster, que alberga las dos cámaras del Parlamento y que será el centro de las protestas contra las políticas de Trump sobre varios temas que van de la inmigración y las relaciones raciales a las mujeres y el cambio climático.

"Trump baby" balloon is brought back down to earth after protesters flew it over London, England, for two hours during the president's U.K. visit. https://t.co/0EHINOrmjw pic.twitter.com/iey7HN9Oqp

— ABC News (@ABC) July 13, 2018