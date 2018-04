Corea del Norte aseguró el viernes que suspendió las pruebas de misiles nucleares y de largo alcance, y que planifica cerrar su sitio de pruebas nucleares.

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte dijo que la suspensión de las pruebas nucleares e ICBM entró en vigor el sábado.

Corea del Norte dice que está haciendo un cambio para girarlo en torno a un enfoque nacional y mejorar su economía.

El anuncio se produjo días antes de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, se reúna con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, en una localidad fronteriza para tratar de resolver el conflicto nuclear con Pyongyang.

Las decisiones del Norte se tomaron en una reunión del Comité Central completo del partido gobernante que se había reunido para discutir una “nueva etapa” de políticas.

Minutos después del anuncio, el presidente Donald Trump celebró la decisión y dijo en Twitter que “estas son buenas noticias para Corea del Norte y para el mundo. Espero nuestra reunión”.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World – big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018