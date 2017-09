ÚLTIMA HORA: Trump reacciona tras sismo en México y reportan 5 muertos en Puebla (VIDEOS)

Tras el fuerte sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter registrado en Ciudad de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó y envió un mensaje de apoyo a los mexicanos.

A través de su cuenta de Twitter, escribió: “Que Dios bendiga al pueblo de Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes”.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de septiembre de 2017