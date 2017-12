Al menos 35 personas murieron y 56 resultaron heridas el jueves en un ataque contra un centro cultural musulmán chií en la capital afgana, Kabul, según las autoridades.

Varios atacantes suicidas provocaron una explosión ante el centro antes de atacarlo, indicó Najib Danish, portavoz del Ministerio del Interior. Después detonaron explosivos en el sótano del edificio, donde decenas de personas se habían reunido para conmemorar la invasión soviética de Afganistán en diciembre de 1979.

Los testigos dijeron que al menos un suicida logró acceder al acto y estaba sentado entre los asistentes, indicó el líder chií Abdul Hussain Ramazandada. El hombre se inmoló cuando la gente huía de otras explosiones.

El centro se encuentra en el barrio de Dasht-e-Barchi, de mayoría chií, en la zona oeste de la capital.

Nadie reclamó la autoría del ataque en un primer momento, aunque en los últimos meses la filial en Afganistán del grupo Estado Islámico ha reivindicado varios atentados contra chiíes en Kabul. El grupo hizo una advertencia este año tras un ataque contra la embajada iraquí en Kabul, en la que prometía perseguir a los chiíes afganos. Desde entonces, la milicia se ha atribuido al menos dos ataques contra mezquitas chiíes en Kabul y uno en la ciudad occidental de Herat, en los que han muerto decenas de personas.

Update: At least 12 killed and 47 wounded in twin suicide attacks in PD6 #Kabul city, that targeted a cultural center and a News Agency. Health officials #Afghanistan pic.twitter.com/wdExEeGUis



En una entrevista por teléfono con The Associated Press, el portavoz talibán Zabiullah Mujahid negó que el grupo insurgente estuviera implicado en el ataque del jueves al centro cultural.

La filial afgana del grupo Estado Islámico, formada por extremistas suníes, ve a los chiíes como apóstatas. La rama del grupo EI en Afganistán agrupa a milicianos uzbecos del Movimiento Islámico de Uzbekistán, que se separaron de los talibanes, y a insurgentes desencantados que han abandonado a la más grande y establecida fuerza talibán.

Ante el aumento de los ataques contra chiíes en Kabul ha crecido el miedo entre los vecinos de la zona. La mayoría de las escuelas tienen guardias armados adicionales salidos de la población local. Aun así, Ramazandada dijo que la seguridad en el centro cultural era escasa.

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, describió el ataque como un “crimen contra la humanidad”.

“Los terroristas han matado a nuestra gente. Los terroristas han atacado nuestras mezquitas, nuestros lugares sagrados, y ahora nuestro centro cultural”, indicó en un comunicado publicado por el palacio presidencial, en el que afirmó que estos atentados son ataques contra el islam y “todos los valores humanos”.



Por otro lado, seis niños pastores murieron en la provincia norteña de Balkh al estallar una bomba caminera, según el gobernador local.

Los niños tenían entre 8 y 10 años, indicó el gobernador del distrito de Dawlat Abad, Mohammad Karim.

Nadie reclamó el ataque, aunque Karim culpó a los talibanes, señalando que los insurgentes habían colocado la mina para atacar a funcionarios y fuerzas de seguridad afganas.

Afganistán tiene la cifra de víctimas por minas más alta del mundo. Se cree que cada mes 140 personas mueren o resultan heridas por minas y otras bombas colocadas en los caminos del país.

#KABUL ATTACK – Footage of the victims of the Kabul suicide attacks that killed 40 and wounded 30. The Taliban has rejected any involvement in the attack. pic.twitter.com/t3D6qfc8rz

— TOLOnews (@TOLOnews) December 28, 2017