Ricardo Anaya fue el último de los candidatos a la Presidencia de México que reconoció la victoria de Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de no contar con un resultado oficial, encabeza las encuestas de salida como virtual ganador en las elecciones en México.

El candidato de la “Alianza por México al Frente” aceptó en una conferencia de prensa que “porque creo en las democracias digo hoy a las mexicanas y mexicanos que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México”.

El candidato estuvo prácticamente toda la campaña en segundo lugar de las preferencias. Anaya compitió por una alianza sui generis que unió al conservador Partido Acción Nacional y al izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

Dijo que apoyará a López Obrador en lo que coincidan, pero serán una oposición “firme y frontal” en aquello que disientan.

Una encuesta de salida difundida en un medio de prensa local estimó que el candidato Andrés Manuel López Obrador ganaría las elecciones con un porcentaje de entre 43 y el 49 por ciento, el segundo lugar sería para el conservador Ricardo Anaya con 23-27 por ciento y en tercer lugar quedaría el oficialista José Antonio Meade con 22-20 por ciento.

Lejos estaría el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien se llevaría solo entre el tres y cinco por ciento.

Unos minutos antes, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, también había reconocido el aparente y contundente triunfo de López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Las tendencias no me favorecen en esta elección, felicito a @lopezobrador_ por el resultado. Esta lucha independiente aún no termina, tenemos mucho trabajo que hacer y es importante que trabajemos de la mano ciudadanos y gobernantes. #ProhibidoRendirse

— JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) July 2, 2018