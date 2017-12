Por lo menos cuatro personas murieron y 13 resultaron heridas al estrellarse un autobús en unas gradas que llevaban a un túnel de Moscú, Rusia, el lunes 25 de diciembre.

Entre las víctimas habían algunos de los pasajeros del vehículo y algunos peatones, dijo la policía.

