El gobierno estadounidense confirmó la noche del viernes que al menos tres instalaciones relacionadas con el desarrollo de armas químicas fueron blanco de los primeros ataques contra Siria anunciados el viernes.

Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaron en conjunto una serie de ataques contra Siria en represalia por el presunto uso de armas químicas por parte del régimen del presidente Bashar Assad contra civiles y para disuadirlo de que vuelva a hacerlo, anunció el presidente Donald Trump.

Fuertes explosiones iluminaban el cielo de Damasco, la capital siria, mientras Trump hacía el anuncio desde la Casa Blanca.

BREAKING: Loud explosions light up skies over Syrian capital, heavy smoke as President Trump announces airstrikes. — The Associated Press (@AP) April 14, 2018

La televisión siria reportó que las defensas aéreas de Siria habían respondido al ataque.

BREAKING: Syrian TV reports that Syrian air defenses have responded to the US-British-French attack. — The Associated Press (@AP) April 14, 2018

Cerca de una hora después del anuncio de Trump, durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa, James Mattis, dijo que de momento no tenía reportes de bajas tras el ataque.

BREAKING: Defense Secretary Mattis: At this time 'no reports of losses' on part of US, allies in Syria strike. — AP Politics (@AP_Politics) April 14, 2018

Trump dijo que Estados Unidos está preparado para presionar de manera “sostenida” a Assad hasta que dé fin a lo que Trump describió como un patrón criminal de asesinar a su propio pueblo con armas químicas. No estaba claro si Trump se refería a que la operación militar se extendería más allá de una ronda inicial de ataques con misiles.

BREAKING: Defense Secretary Mattis says no additional strikes on Syria planned: 'Right now this is a one-time shot' — AP Politics (@AP_Politics) April 14, 2018

El mandatario no dio detalles sobre el ataque internacional, pero se presume que incluirá una andanada de misiles lanzados desde afuera del espacio aéreo sirio. Agregó que el principal objetivo es mostrar “un fuerte disuasivo” contra el uso de armas químicas. El gobierno sirio ha negado repetidamente que haya usado armas prohibidas.

La decisión de emprender los ataques, tomada tras varios días de deliberaciones, representa la segunda ocasión en que Trump ordena ataques en Siria. En abril de 2017 autorizó el lanzamiento de misiles Tomahawk contra una base aérea siria en represalia por el uso de gas sarín contra civiles por parte de Assad.

Trump amonestó a los dos principales aliados de Siria: Rusia e Irán, por apoyar a “dictadores asesinos”, y señaló que el presidente ruso Vladimir Putin había garantizado en un acuerdo internacional de 2013 que Assad se desharía de todo su arsenal químico. Exhortó a Moscú a cambiar de curso y sumarse a Occidente en pro de un régimen más responsable en Damasco.

Con información de AP.