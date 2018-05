ÚLTIMA HORA: Al menos 3 muertos en un incidente con rehenes en Bélgica

Un pistolero mató a dos agentes de policía y a un peatón en la ciudad de Lieja, en el este de Bélgica, según reportaron medios belgas el martes. Otras dos personas resultaron heridas.

La balacera se produjo el martes cerca de un café en el Boulevard d’Avroy, dijo la televisora estatal RTBF.

El agresor huyó de la escena tomando a una limpiadora como rehén en una escuela cercana, pero fue “neutralizado”, explicó RTBF citando a los departamentos de policía y bomberos.

Por el momento se desconocía si el incidente estaba relacionado con el terrorismo.

Un video publicado en Twitter por un usuario que dijo ser testigo de lo ocurrido mostró a varias personas corriendo por la zona. En la grabación podían escucharse unos seis disparos.

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5

— News_Executive (@News_Executive) May 29, 2018