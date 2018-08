ÚLTIMA HORA: Al menos 22 personas han muerto al colapsar un puente cerca de la ciudad italiana de Génova, informaron las autoridades.

La estructura se vino a bajo en medio de una fuerte tormenta y aplastó a varios autos.

Genoa bridge collapses, 11 dead. Several vehicles crushed with people inside – rescue sources | #ANSA https://t.co/6wDQDcRNlX

El desastre se produjo en una autopista que conecta Italia con Francia pasando por varios resorts. El miércoles es Ferragosto, un feriado total en Italia, y el tráfico era más intenso que lo normal dado que mucha gente va a las playas o a las montañas.

A huge section of the Morandi Bridge in Genoa has collapsed during a sudden and violent storm, leaving "dozens dead".

Read the full story here: https://t.co/uqmRRDjRFh pic.twitter.com/SAEEmwTGyK

— Sky News (@SkyNews) August 14, 2018