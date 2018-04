El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes por la noche que autorizó un ataque contra Siria, luego de que el gobierno sirio presuntamente golpeará a la población civil con armas químicas.

Trump aseguró que ha “lanzado ataques de precisión” junto a aliados británicos y franceses. Los objetivos, según el mandatario, están asociados con el programa de armas químicas de Siria.

Fuertes explosiones iluminaban el cielo de la capital siria mientras Trump hacía el anuncio.

BREAKING: Loud explosions light up skies over Syrian capital, heavy smoke as President Trump announces airstrikes.

BREAKING: President Trump: U.S. has "launched precision strikes" on targets associated with Syrian chemical weapons program.

