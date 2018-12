A menos de 24 horas de que un tsunami devastó Indonesia, ahora el país asiático fue golpeado por un sismo de 5.0 grados de magnitud.

De acuerdo con Azteca Noticias, el sismo sacudió las costas de la isla de Sumatra, a menos de 24 horas del tsunami generado por la entrada en erupción del volcán Anak Krakatoa, en el oeste del archipiélago, que hasta el momento se ha cobrado la vida de 222 personas y ha dejado 843 heridos.

El movimiento telúrico se registró a unos 85 kilómetros de la ciudad de Padang (capital de la provincia de Sumatra occidental) a una profundidad de 117 kilómetros, sin causar víctimas, sólo pánico entre la población, informó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

El país es un archipiélago de 17 mil islas e islotes y está situado en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, donde coinciden varias placas tectónicas que causan unos siete mil temblores al año, la mayoría moderados, según Azteca Noticias.

El presidente Donald Trump calificó de “impensable” la destrucción que ha dejado el tsunami registrado en Indonesia y, en un mensaje de Twitter, aseguró: ¡EE.UU. está contigo!”.

“Una destrucción impensable por el desastre del tsunami en Indonesia. Más de doscientos muertos y casi mil heridos o desaparecidos. Rezamos por su recuperación y curación. ¡EE.UU. está contigo!”, tuiteó el mandatario.

Unthinkable devastation from the tsunami disaster in Indonesia. More than two hundred dead and nearly a thousand injured or unaccounted for. We are praying for recovery and healing. America is with you!

