Un poderoso terremoto de magnitud 7,5 golpeó este viernes la isla indonesia de Célebes, causando al menos cinco muertos y un tsunami.

Dwikorita Karnawati, al mando de la agencia de meteorología y geofísica de Indonesia, informó a la agencia Reuters que hubo un tsunami de entre 1,5 y 2 metros en la ciudad de Palu, la capital de la provincia de Célebes Central.

Otro portavoz de la agencia añadió que el tsunami afectó también a la regencia de Donggala, en la misma provincia.

La siguiente imagen, del Consejo Nacional de Manejo de Desastres de Indonesia, muestra cómo una víctima recibe tratamiento.

“La situación es caótica, la gente está corriendo en la calle y los edificios colapsaron. Hay un barco varado en la orilla”, dijo el portavoz.

La agencia había emitido una alerta de tsunami, pero la anuló poco después.

Its so close to my city. After earthquakes then we attack by tsunami again. Please pray for us 🙁 #PrayForDonggala #Gempa pic.twitter.com/9Q7fWBuOer

— ★ ghy ★ (@ksjnoona) September 28, 2018