Estados Unidos anunció el miércoles que ha comenzado a retirar sus tropas de Siria, donde hay unos 2,000 militares desplegados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, proclamara la derrota del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en ese país.

“Hemos empezado a devolver a casa a las tropas de Estados Unidos conforme pasamos a la siguiente fase de esta campaña”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018