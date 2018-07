Trump publica carta de Kim Jong-un y presume de “gran avance”

Donald Trump compartió en Twitter un escrito presuntamente enviado por el líder norcoreano, Kim Jong-un.

En el documento, Kim manifiesta su aprecio por los esfuerzos de Trump para fortalecer las relaciones entre los dos países tras el encuentro de junio en Singapur, reportó Reforma.

“Aprecio profundamente los enérgicos y extraordinarios esfuerzos hechos por su excelencia señor Presidente por la mejora de las relaciones entre los dos países y la esperanzadora implementación del acuerdo”, cita la traducción del escrito compartido por Trump.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018