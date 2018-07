Trump lanza una explosiva amenaza al presidente de Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió el domingo en la noche a su homólogo de Irán, Hasán Ruhani, que enfrentará graves consecuencias por amenazar a su país.

Trump tuiteó sobre los peligros para Irán de hacer amenazas hostiles a Washington luego de que Ruhani dijo antes en el día que “Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces, y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras”.

En su respuesta, el dirigente estadounidense advirtió: “NUNCA AMENACE A ESTADOS UNIDOS DE NUEVO O SUFRIRÁ CONSECUENCIAS COMO POCOS EN LA HISTORIA HAN SUFRIDO ANTES”.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018