El presidente, Donald Trump, y su esposa, Melania, viajaron la noche de Navidad a Irak para visitar a las tropas desplegadas en el país árabe, informó hoy la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, escribió hoy en Twitter que el mandatario viajó para agradecer a las tropas y al mando militar “su servicio, su éxito y su sacrificio” y para “desearles una feliz Navidad”.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está “completamente solo (pobre de mí)” en la Casa Blanca en medio de negociaciones estancadas para un acuerdo que ponga fin a un cierre parcial del gobierno, reportó The Hill.

“Estoy completamente solo (pobre de mí) en la Casa Blanca esperando que los demócratas regresen y hagan un acuerdo sobre la desesperadamente necesaria seguridad de la frontera. En algún momento, los demócratas que no quieran llegar a un acuerdo costarán a nuestro país más dinero que la frontera muro del que todos estamos hablando. ¡Es una locura! El presidente escribió en Twitter el lunes.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018