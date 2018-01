Trump dice que gesto de Kim Jong-un hacia Seúl podría ser una “buena noticia”

El presidente Donald Trump dijo hoy que la afirmación del líder norcoreano, Kim Jong-un, de que está abierto al dialogo con Corea del Sur podría ser “una buena noticia”, aunque opinó que habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

“Las sanciones y ‘otras’ presiones están empezando a tener un gran impacto sobre Corea del Norte. Los soldados están huyendo peligrosamente a Corea del Sur”, escribió Trump en Twitter.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not – we will see!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018