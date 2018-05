Trump dice que existe “lugar y fecha” para encuentro con Kim

El presidente Donald Trump anunció el viernes que ya se ha concretado tanto el lugar como la fecha del encuentro que tiene previsto con el líder de Corea del Norte Kim Jong-un, aunque no quiso dar más detalles.

“Ya tenemos una fecha y un lugar”, aseveró Trump instantes antes de partir rumbo a Dallas (Texas), donde tiene previsto participar en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Going to Dallas (the GREAT State of Texas) today. Leaving soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2018