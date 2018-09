Tifón Mangkhut deja más de 66 muertos a su paso por China y Filipinas

Ya son 66 los muertos que deja a su paso el tifón Mangkhut, que azotó el sur de China y provocó dos muertes más el domingo, luego de arrasar el norte de Filipinas con fuertes vientos y lluvias.

Más de 2,4 millones de personas habían sido reubicadas en la provincia de Guangdong, en el sur de China, para el domingo por la tarde para huir del tifón Mangkhut y casi 50.000 barcos de pesca tuvieron que regresar a los puertos, informaron medios estatales.

Death and destruction in China from Typhoon Mangkhut. Warning, graphic images and video. When I was in China during the last typhoon there were no warnings. Many people outside perished. ☹️😢🙏#TyphoonMangkhut pic.twitter.com/IJSzB3yCQT — Mister Phoenix (@MisterPheenix) September 16, 2018

Quince personas resultaron heridas en Macau, donde se cerraron sus casinos por primera vez. El Observatorio de Hong Kong advirtió a la gente no visitar la Bahía Victoria, donde las marejadas causadas por la tormenta vapuleaban el litoral, que estaba reforzado con bolsas de arena.

Un video publicado en internet muestra el momento en el que la esquina superior de un edificio de Hong Kong se desploma, mientras que otro un edificio de varios pisos se mecía por los fuertes vientos.

El tifón Mangkhut también rompió ventanas, derribó árboles, arrancó andamios de bambú en edificios en construcción y causó inundaciones en algunas zonas donde el nivel del agua llegaba hasta la cintura, de acuerdo con el diario South China Morning Post.

What is reportedly the oldest pine tree in Baguio, Philippines – estimated to be more than 200 years old – is seen swept away by a landslide as Typhoon Mangkhut brought torrential rain and flooding. https://t.co/mwE230DiDx pic.twitter.com/3ijulp3fVI — ABC News (@ABC) September 16, 2018

El periódico indicó que las fuertes lluvias provocaron marejadas de hasta 3 metros (10 pies) alrededor de Hong Kong.

Mangkhut tocó tierra en la ciudad de Taishan, en la provincia de Guangdong, a las 17:00 horas (hora local) con vientos máximos sostenidos de 162 kilómetros por hora (100 millas por hora). La televisora estatal CGTN reportó que las marejadas causaron inundaciones en un hotel ubicado a la orilla del mar en la ciudad de Shenzhen.

Los estantes de los supermercados quedaron vacíos en Guangzhou, la capital de la provincia, luego de que los residentes se abastecieron en preparación para el tifón, informó la agencia de noticias estatal china Xinhua.

Typhoon Mangkhut barreled into southern China on Sunday after lashing the northern Philippines with strong winds and heavy rain that left at least 36 people dead and dozens more feared buried in a landslide. https://t.co/rk30afRRsc pic.twitter.com/SX2HItB3ZU — ABC News (@ABC) September 16, 2018

Las autoridades del sur de China emitieron una alerta roja -de máximo nivel- cuando el servicio meteorológico nacional dijo que la región densamente poblada enfrentaría “una dura prueba contra los vientos y la lluvia” y exhortó a los funcionarios a prepararse para posibles desastres.

Centenares de vuelos fueron cancelados. Todos los servicios de trenes de alta velocidad y algunos servicios de tren normales estaban suspendidos en las provincias de Guangdong y Hainan, informó la compañía China Railway Guangzhou Group Co.

El ministro de seguridad de la región, John Lee Ka-chiu, pidió a los residentes prepararse para lo peor.