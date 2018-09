El oeste de Japón fue azotado este martes por el tifón Jebi, causando fuertes lluvias que inundaron el principal aeropuerto internacional de la región. Además los fuertes vientos provocaron la colisión de un barco cisterna contra un puente, interrumpiendo los viajes por tierra y aire, informa AP.

La tormenta dejó al menos tres personas muertas y 126 resultaron heridas, según reporta NHK, la televisión japonesa. Además, Jebi es el tifón más fuerte en tocar tierra japonesa desde 1993.

El tifón Jebi se dirigía al norte de Japón a través de una franja de la isla principal de Honshu, hacia el Mar de Japón. Este martes por la noche estaba frente a la costa norte de Fukui con vientos sostenidos de 126 kilómetros por hora (78 millas por hora) y ráfagas de hasta 180 kilómetros por hora (110 mph), dijo la Agencia Meteorológica de Japón.

Al parecer un hombre de unos 70 años murió tras haber sido tirado por el viento desde su departamento en la prefectura de Osaka, mientras que otro hombre de 71 años murió luego de ser enterrado bajo una construcción que se le derrumbó encima, dijeron las autoridades.

Typhoon #Jebi is making landfall in #Japan, bringing damaging winds, torrential rain, stormy seas and the risk of coastal flooding. There's recently been a 92 mph gust at Nankishirahama Airport on the south coast of Honshu pic.twitter.com/SBhsEHJIwm

— Met Office (@metoffice) September 4, 2018