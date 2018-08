Sismo de magnitud 5.0 estremece el centro de Grecia, no se han reportado víctimas

Un sismo de magnitud de 5,0 sacudió el centro de Grecia sin que haya reportes de daños o lesiones graves, indicó la policía.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:12 de la mañana, a 25 kilómetros (15 millas) de la ciudad de Karditsa, informó el Departamento de Geofísica en la Universidad de Salónica.

El sismólogo Emmanuel Scordilis, profesor en el departamento, le dijo a The Associated Press que en el pasado no se han registrado terremotos de gran magnitud cerca del epicentro del sismo del viernes.

Éste también se sintió en las ciudades de Trikala y Larissa, en el centro del país, y en poblados pequeños.

