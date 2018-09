El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, aprovechó su estadía en Italia para visitar al papa Francisco en el Vaticano. Se supo del encuentro por unas fotos que su esposa Carola Martínez publicó en Instagram.

Por la mañana, el mexicano Sergio Pérez logró el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres al cronometrar en la vuelta más rápida con 1 minuto 34 segundos.

Oh Checo! Perez pays the price for not staying on track as his Force India is pushed into the bottom-five elimination zone! 😮

Also out of #Q1 are Leclerc, Hartley, Ericsson and Vandoorne as Stroll, Gasly and Hulkenberg escape with late runs 😌#C4F1 🇮🇹 #ItalianGP pic.twitter.com/MHhE8cwZUZ

