La superficie que actualmente abarca el sargazo en el Caribe aumentó 33.3 por ciento con respecto a julio de 2015.

Según un estudio de la Universidad Internacional de Florida, elaborado con apoyo de la NASA, actualizado al 2 de agosto, la presencia del sargazo en el Atlántico alcanzó en julio unos 2,800 kilómetros cuadrados.

La extensión duplica la superficie de la Ciudad de México, y flota en alta mar desde las costas de Brasil.

Professor Amy Siuda from @eckerdcollege has found that "this #Sargassum that’s inundating the Caribbean, there’s evidence that it’s coming from the tropical or equatorial Atlantic rather than the #SargassoSea to the north.https://t.co/rZ7WbMy5kp pic.twitter.com/A0t9fPmGUQ

— Sargasso Sea Commission (@SargassoSeaCmsn) July 9, 2018