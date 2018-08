Sacerdote en Pacaraima combate la xenofobia contra refugiados venezolanos

Un sacerdote en Pacaraima, población de Brasil ubicada en la frontera con Venezuela, se ha convertido en el salvavidas para miles de inmigrantes venezolanos que todos los días salen de su país huyendo de la crisis.

Jesús Boadilla, natural de Valladolid, España, es el párroco de Pacaraima, primer pueblo de Brasil llegando desde Venezuela.

El diario El Mundo de España informó que el sacerdote alimenta diariamiente a un promedio de 1,600 venezolanos refugiados en esa zona.

“Empezamos hace año y medio, con mucho esfuerzo y sacrificio, y servíamos 80 desayunos al día”, explica el padre Jesús, quien recibe ayuda de unos 20 voluntarios, la mayoría indígenas, a los que él ayudó al inicio de su labor.

“Hoy damos comida a aproximadamente 1,600 venezolanos. Para muchos de ellos, es su única comida del día. Llegan aquí sin nada, sin dinero, sin amigos. Pero también vienen con una gran esperanza”, contó el sacerdote al medio español.

La zona fronteriza entre Venezuela y Brasil está colapsada desde hace meses por el masivo éxodo venezolano.

La semana pasada se registró allí un incidente violento, luego de que un grupo de venezolanos robaran y agredieran a un comerciante local.

En venganza, varios residentes atacaron a los inmigrantes que acampaban en la calle y quemaron las carpas y sus pertenencias, causando el caos y provocando que muchos huyeran despavoridos de regreso a Venezuela.

Growing number of Brazilian right-wing youtubers & bloggers spread fake news that Venezuelan refugee crisis is, in reality, a plot to bring communists to Brazil. Whatsapp will help this stuff spread like wildfire, making adoption of sensible refugee policies more difficult. pic.twitter.com/VLbzb8GZgg

— Oliver Stuenkel (@OliverStuenkel) August 27, 2018