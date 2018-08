Se reportaron dos sismos en Alaska el domingo, uno al norte y otro al centro del estado, informó el Centro Geológico de EE.UU., (USGS, por sus siglas en inglés).

Luego de este primer terremoto, hubo otro sismo de 5.1 grados de magnitud; autoridades indicaron que se han registrado varias réplicas en la región.

Un sismo de magnitud 6.5 estremeció el centro de Alaska el domingo, informó el Centro Geológico Estadounidense.

El movimiento telúrico ocurrió a eso de las 6:58 a.m. en una zona a 67 kilómetros al este de Kavik River Camp y a 551 kilómetros al noreste de Fairbanks, la segunda ciudad más grande del estado. Tuvo una profundidad de aproximadamente 0.6 kilómetros.

M6.4 #earthquake in Alaska's Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) this morning. A subset of Transportable Array stations show the data coming in. Close stations like C26K and C27K (also in ANWR) have a shorter signal because there was less time for different waves to separate. pic.twitter.com/HAzo8csMCw

— Dr. Kasey Aderhold (@kaseyaderhold) August 12, 2018