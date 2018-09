Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó expresar su postura sobre el tema por muro fronterizo que impulsa el presidente Donald Trump, porque no quiere que haya confrontaciones.

Cuestionado sobre el inicio este sábado de la construcción de un muro de acero en Texas, el presidente electo de México confió en que, una vez que asuma la Presidencia, por la vía diplomática, convencerá al Gobierno estadounidense de que el problema migratorio no se resuelve de esa manera.

“Espero que se mantenga una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, y convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros ni con el uso de la fuerza.

“Es una labor diplomática. No vamos a pelearnos con el Gobierno de Estados Unidos, no vamos a pelear con el presidente Donald Trump”, dijo el presidente electo en Guaymas, Sonora.

Cuestionado sobre si ya ha hablado con Trump sobre el muro, insistió en que buscará el entendimiento.

“Yo quiero convencer, quiero explicar cuál es nuestro plan para atemperar el fenómeno migratorio, y no sólo explicarlo, quiero ponerlo en práctica en nuestro país”, contestó.

López Obrador precisó que primero debe asumir el cargo de presidente, el primero de diciembre, para evaluar cuándo se pondrá el tema del muro sobre la mesa.

“No quiero yo la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, por más que me estén cucando, no voy a caer en ninguna provocación. Hay muchos que quisieran que nos peleáramos con todos, no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump, amor y paz”, expresó.

Protestan por muro en Texas y Juárez

“¡Abajo el muro!”, fue el grito en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, donde el sábado inició el reemplazamiento de la valla fronteriza por una orden presidencial.

Integrantes de la Red Fronteriza de Derechos Humanos se colocaron en el área donde se construirá el muro de acero, justo donde la organización realiza el reencuentro entre familias migrantes a través del lema “Abrazos, no muros”.

Gabriela Castañeda, vocera de la Red anunció que el próximo reencuentro será el 13 de octubre y no lo aplazarán, pese a la edificación.

“Este evento ha hecho posible la breve reunificación de cientos de familias que han sido separadas debido a las deportaciones”, indicó la Red en un posicionamiento.

“No a las paredes, ni a la división, ni a la separación de las familias”, clamaron en El Paso. La protesta en rechazo al nuevo muro inició con una marcha en Cleveland Square Park, en El Paso, hasta la zona donde se reforzará la valla.

Durante la manifestación, familias fronterizas denunciaron violaciones a sus derechos humanos por ser migrantes.

“La construcción del muro fronterizo, anunciada por el sector de la Patrulla Fronteriza de El Paso, específicamente en el sitio donde se realiza #HugsNotWalls (Abrazos, no muros), es un claro intento de eliminar la única posibilidad para miles de ver y abrazar a sus seres queridos”, recordaron.

“Desafortunadamente, la marca registrada de Trump Administration se vuelve bastante clara: no humanidad. Sin compasión, sin visión o valores, sin esperanza. Solo miedo y opresión”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), dio a conocer el inicio en El Paso del reemplazo de la cerca peatonal existente en poco más de 6 kilómetros con un nuevo muro de bolardo de acero.

El costo estimado para este proyecto es de 22 millones de dólares.

“Necesitamos barreras efectivas para negar la entrada de extranjeros ilegales y contrabando”, dijo Aaron A. Hull, jefe de la Patrulla Fronteriza en el Sector de El Paso.

Se espera que el proyecto de construcción concluya a fines de abril de 2019.

Hull explicó que el sector de El Paso continúa experimentando un alto número de aprehensiones de extranjeros indocumentados y contrabando de drogas.

En el año fiscal 2017, el sector de El Paso detuvo a 25 mil 193 inmigrantes sin documentos, incautó 34 mil 189 libras de mariguana y 140 libras de cocaína.

Además, durante ese año fiscal, hubo 54 agresiones contra agentes del sector de El Paso, de acuerdo con CBP.

Otro muro es construido actualmente en el área de Jerónimo-Santa Teresa.