El político mexicano Rolando Elías Wismayer, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es el presidente y representante legal de la empresa R & R Property Holdings S.A., propietaria desde 2009 de una casa que cuesta más de medio millón de dólares en la exclusiva y boscosa zona conocida como The Woodlands, al norte del área metropolitana de Houston.

La casa está ubicada en el 18 South Almondell Way, de Magnolia, Texas, y en los registros públicos de Catastro del condado de Montomergy, consultados por MundoHispánico en Houston, aparece R & R Property Holdings S.A. como la dueña de la propiedad a 2018 .

Elías Wismayer ha hecho las solicitudes de renovación y de remodelación de la vivienda ante la Asociación de Vecinos de Village of Sterling Ridge, como se llama la subdivisión. Una copia de esas solicitudes está en posesión de éste medio digital. El precio exacto de la vivienda, para el condado, es de 574,380 dólares.

Los registros de las minutas de las asociaciones de vecinos en Estados Unidos son públicos.

Desde 2009, la casa tiene dos pisos, cuatro recámaras y una piscina en la parte trasera. La casa, según comprobó MundoHispánico en una visita a la propiedad el lunes, se encuentra en una discreta subdivisión al noroeste del área metropolitana, en una área semirural y en donde las casas no bajan de los varios cientos de miles de dólares.

La casa es de ladrillo rojizo en dos tonos, claro y oscuro, con acceso a la cochera en piedra pulida. Dos cámaras de seguridad registran a quien se aproxima a la propiedad.

En la minuta de la Asociación de Vecinos de Village of Sterling Ridge del seis de junio de 2013, a las 4:00 de la tarde, presidida por el Comité de Renovación de Viviendas, Elías Wismayer solicitó cinco renovaciones a su casa: hacer un un cuarto extra, ampliar la cocina del patio junto a la piscina, ampliar ese patio y, poner una regadera exterior junto a la piscina e incorporar un equipo a la casa para “suavizar” la potencia del agua corriente. La asociación sólo le aprobó el equipo para suavizar el agua.

En esa junta, según el acta, Elías Wismayer no estuvo presente. Su esposa, Elizabeth Díaz Ortiz, es secretaria de la compañía R & R Property Holdings S.A, propietaria de la casa.

Los nombres de Rolando Elías Wismayer y de su esposa Elizabeth Díaz Ortiz saltaron a la palestra de los medios de comunicación en México este lunes luego de que el periódico Reforma, reveló en una investigación que otro político, Jorge Emilio González Martínez, está construyendo cuatro residencias en el exclusivo barrio The Dominion en la ciudad de San Antonio, con valor cada una de más de 2 millones de dólares.

Según asegura Reforma en su investigación, la compra de una de las casas fue hecha por la empresa North Hausse LLC, de la que es fundadora Elizabeth Díaz Ortiz, esposa de Elías Wismayer, quien, a su vez, fue secretario particular de González Martínez.

De acuerdo al portal empresarial Open Corporates, que se especializa en reunir información de compañías, R & R Property Holdings S.A., que se presenta como la propietaria de la casa en The Woodlands, está registrada con su dirección oficial en la ciudad de Panamá desde el seis de marzo de 2014.

En el Registro Público de la Propiedad en Panamá aparece listado Rolando Elías Wismayer como director y presidente de esa empresa.

Una persona llamada Elizabeth Regina Díaz Ortíz Harrasch, nombre casi idéntico al de su esposa, aparece como secretario y director de la empresa. La última actualización del registro empresarial del gobierno panameño es del tres de enero de 2018.

Al momento del cierre de esta historia, el Partido Verde Ecologista de México no había respondido a la solicitud de entrevista sobre los recursos económicos de su militante y ex secretario particular de Jorge Emilio González Martínez, hijo de Jorge González Torres fundador de la agrupación política.

Rolando Elías Wismayer fue el secretario particular de Jorge Emilio González Martínez, hijo del fundador del Partido Verde Ecologista de México, y quien a sus 46 años ha sido Diputado Plurinominal del país en los últimos 24 años.

Antes de ese cargo, Elías Wismayer también fue Diputado Estatal de la LV Legistlatura del Congreso del Estado de México del cinco de septiembre de 2003 al cuatro de septiembre de 2006, en representación del Partido Verde Ecologista de México.

ES TENDENCIA: