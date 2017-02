Funcionarios mexicanos piden comparecencia o cese de Canciller y Videgaray niega acusaciones

Tras revelarse que el Canciller Luis Videgaray habría corregido el discurso de Donald Trump sobre su la construcción del muro, diputados de diversos partidos políticos como el PAN (Partido Acción Nacional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática) demandaron su comparecencia e incluso su renuncia.

Sin embargo el canciller mexicano, Luis Videgaray, a través de su cuenta de Twitter, desmintió lo que se había difundido acerca de que había ayudado a suavizar el discurso de Donald Trump.

El canciller utilizó su Twitter para lanzar el mensaje en alusión a las palabras que hace unas semanas pronunciara Donald Trump.

“Nunca pensé que llegaría el día en que yo usaría esta frase, pero hoy aplica: FAKE NEWS”. Declaró Videgaray Caso por sus redes sociales.

Nunca pensé que llegaría el día en que yo usaría esta frase, pero hoy aplica: FAKE NEWS — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 10 de febrero de 2017

Por su parte la vocera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Algorri, había también negado esta información que fue difundida por medios internacionales retomada de fuentes mexicanas que aseguraron que Videgaray se había mantenido atento y había sido parte fundamental en el cambio del discurso del presidente Trump en relación al muro y las medidas contra los migrantes.

La información lanzada afirma que el funcionario habría participado en la revisión y corrección del discurso del presidente Donald Trump, pronunciado al ordenar la construcción del muro fronterizo.

Según la cadena CBS, Videgaray personalmente hizo los cambios al texto y luego lo consultó directamente con Trump en la oficina Oval.

Citando fuentes oficiales mexicanas, la televisora reportó que, al encontrarse con Jared Kushner, yerno y asesor de Trump el pasado enero, el canciller conoció el discurso original de Trump y “quedó horrorizado” y alegó que no era signo de un buen principio de la relación binacional.

“Kushner y Videgaray cambiaron lo que pudieron, dando una luz más positiva sobre el futuro de la relación México-Estados Unidos. Luego los dos se dirigieron a la oficina Oval para que Kushner pudiera informar a Trump sobre los cambios. Trump, airadamente, levantó las manos, preguntándose por qué debería leer la nueva versión. Con Videgaray de pie, Trump fue finalmente convencido de hacer los cambios”, dijo el reporte de CBS.

La vocera de la cancillería Claudia Algorri dijo, sin ofrecer ningún detalle, que “es falso que el Secretario Videgaray escriba o haga cambios a los discursos del presidente Trump”.

Mientras que el vicecoordinador de los panistas, Federico Döring, presentó la solicitud oficial para que el lunes en la Junta de Coordinación Política se discuta la comparecencia del Canciller mexicano en San Lázaro.

“Nosotros no podemos quitarlo, no tenemos la facultad para que se le retire la confianza, pero es evidente que no está dando resultados, y el Congreso no puede ser un mero espectador de errores de este aprendiz de Canciller”, sostuvo.

“Lo que hay que ver no es solamente si participó o no en el discurso. Cada vez que Donald Trump ha agredido a México Luis Videgaray ha estado presente. Él es el responsable histórico de haberlo traído a México, es el responsable histórico de haber fracasado en concertar una primera reunión entre ambos Mandatarios, no tuvo la dignidad para regresarse a nuestro país cuando el presidente fue insultado por Donald Trump y derivó en la cancelación de esa reunión”.

Inclusive, añadió, en los pocos “logros” para México, como la propuesta de demócratas para que Peña Nieto dé un discurso en el capitolio, Videgaray no ha estado presente.

“Si el presidente quiere seguir manteniendo a un aprendiz ahí, pero tendrá que hacerlo escuchando a toda las fuerzas políticas para que no siga cometiendo todos los errores que ha venido cometiendo”.

En tanto, el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y ex presidente nacional del PRD, Agustín Basave, insistió en su solicitud de que Videgaray renuncie a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque “sabe de diplomacia lo que yo sé de chino”.

Consideró que salió de la propia Cancillería mexicana la filtración de que el funcionario ayudó a editar el discurso de Trump.

“Por supuesto que es creíble que él haya filtrado eso, porque como no ha dado resultados en temas de fondo y no está resolviendo nada, como no está dando resultados en lo que nos importa a los mexicanos, pues entonces empieza a filtrar cosa cosas que la verdad son tonterías”, afirmó el académico de El Colegio de México.

“Supongo que creyó que se iba a ver como un hombre influyente que tenía acceso a la oficina oval, que le corrige los discursos, eso es una vergüenza”.

Para el perredista, el Secretario es amigo de Trump.

“No hace mucho sabemos que Videgaray, quien negoció con Trump su visita a Los Pinos cuando aún era candidato, y por lo que tuvo que renunciar a la Secretaría de Hacienda, es amigo del enemigo; sabemos que está muy cerca de Trump, que simpatiza con él, que no lo toca ni con el pétalo de una crítica”.

Los hechos

Reunidos en la Sala Oval, el Canciller Luis Videgaray, el yerno y asesor del Presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, y el mismo Donald Trump moderaron el tono del discurso que pronunció el Mandatario en enero sobre la construcción del muro fronterizo, según afirma el diario Washington Post quien confirmó lo que dijo CBS News.

Así lo reveló el diario en un reporte que narra cómo Videgaray y Kushner notaron que el discurso original podría dañar la ya de por sí debilitada relación entre México y Estados Unidos.

“Videgaray tuvo que ir a la Casa Blanca el 25 de enero para un día completo de reuniones privadas, pero fue Kushner quien le advirtió que Trump daría un discurso esa tarde en el Departamento de Seguridad Interior donde firmaría una orden ejecutiva sobre su muro fronterizo.

“Y fue Kushner quien llevó a Videgaray a la Sala Oval para una audiencia no programada con el Presidente, donde juntos convencieron a Trump de discutir a México con mayor mesura”, afirma una nota publicada anoche.

El reporte señala a Jared Kushner, el yerno de 36 años de Donald Trump, como un diplomático paralelo que jala las cuerdas en la relación México-EE.UU.

“El trío logró un compromiso: Trump, entendiendo que los mexicanos seguirían cada una de sus palabras, aceptó decir que un México fuerte también beneficiaba los intereses de Estados Unidos.

“En la Ciudad de México esa tarde del 25 de enero, funcionarios recibieron los dichos de Trump como los enunciados más alentadores que había dado hasta la fecha sobre el país y señalaron la influencia moderadora de Kushner”, cita la nota del diario estadounidense.

Según el Post, la relación entre Kushner y Videgaray, es fundamental, especialmente para México.

“Han forjado un vínculo personal y han ayudado a acercarse a Trump y a Peña Nieto, cuyas posturas públicas y su retórica son extremamente diferentes”, dice el diario.

“El yerno no nos va a salvar”, comenta Rafael Fernández de Castro, académico del ITAM, en el mismo despacho del Post.

El diario indica que Videgaray mantuvo contacto con Kushner incluso después de haber sido separado de la Secretaría de Hacienda y a pesar de la cancelación de la visita del presidente Peña a Washington los contactos se mantuvieron.

“Ambos ayudaron a organizar una llamada de seguimiento entre Trump y Peña Nieto, que funcionarios de ambos países describieron como duros a veces, pero en gran medida cordiales y constructivos, incluyendo una discusión sobre el combate a los cárteles de la droga”, explica.

Para el Post, “la comunidad diplomática está tomando nota, viendo a México como un conejillo de indias. Altos funcionarios de varios países ya se han acercado a sus homólogos mexicanos, con la esperanza de obtener información sobre el nuevo Presidente, la dinámica geopolítica en Washington, y sobre ese hombre tranquilo y que es la sombra que está detrás de todo: Kushner”, concluye.

Niega SRE ayuda a discurso de Trump

La vocera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Algorri, negó que el Canciller Luis Videgaray ayudara a modificar el discurso del Presidente Donald Trump.

“Es falso que el Secretario Videgaray escriba o haga cambios a los discursos del Presidente Trump”, se limitó a decir al ser cuestionada por el diario Reforma.

De acuerdo con medios estadounidenses, que citan fuentes oficiales mexicanas, Videgaray ayudó a matizar el discurso de Trump cuando presentó la orden ejecutiva sobre el muro.

Ese mismo día, en entrevista desde Washington, Videgaray indicó que había sido un día de contrastes, pues se dieron estos anuncios sobre el muro y las medidas anti inmigrantes, pero por otro lado, el discurso de Trump destacó cosas positivas sobre México.

En ese sentido, hizo énfasis en que durante su discurso, Trump hizo referencia a temas prioritarios para México, como reconocer la responsabilidad de Estados Unidos de frenar el tráfico de armas hacia México, y los beneficios de una economía mexicana fuerte y estable.

Preocupa supuesta intervención de Videgaray

Consultores independientes cuestionaron la supuesta intervención del Canciller Luis Videgaray en el discurso de Donald Trump.

Ariel Moutsatsos, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y ex funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, alertó en primer lugar sobre la supuesta filtración.

“Me llama la atención que esto ocurra días después de que una fuente de la Casa Blanca filtrara una paráfrasis y un extracto de la llamada entre los presidentes y horas después de que Donald Trump volviera a hablar del muro, cuando entiendo que había una promesa de no volver a tocar el tema, aunque no sé en qué términos”, comentó.

Dijo que si esto fuera cierto, hay una lectura positiva, que el equipo de Trump está en disposición de conducir la relación bilateral en un tono menos negativo, o lo más positivo posible.

Sin embargo, dijo que, si fuera cierto el contenido de la filtración, también hay una lectura negativa, y es que es un indicador de que la reacción y la inercia del equipo de Trump es de una animadversión enraizada hacia México, en el sentido de que si no hubiera intervenido Videgaray, el discurso hubiera sido más agresivo contra México.

En tanto, Jorge Flores Kelly, director de la Consultora Aporta CE, advirtió que no se sabe si la filtración es genuina, y si ésta forma parte de una negociación disruptiva por parte de EU para debilitar a los interlocutores mexicanos, lo cual sería muy lamentable.

Dijo que esta información podría indicar que van a crecer los acuerdos en “lo oscurito”.

“Cada vez está quedando más claro que no funciona la estrategia que está siguiendo el Gobierno federal, muy tradicional y en la ortodoxia mexicana del diálogo constructivo y de respeto.

“De repente vienen este tipo de filtraciones y la anterior, y luego no se te cumplen ciertos acuerdos, incluso los Presidentes habían acordado ya no hablar del muro y Trump volvió a tocar el tema unilateralmente”, mencionó.

Dijo que la estrategia de México debe basarse en transparencia de cara a la sociedad mexicana, y que se apoye en el sentir de la sociedad mexicana misma, y no un proceso de negociación cerrada, lleno de filtraciones y de dimes y diretes.

“¿Queremos suavizar las cosas, dorar la píldora, o estamos dispuestos a hacer una negociación mucho más firme respecto a lo que es importante para nosotros? Ese es el fondo del tema.

“De alguna manera la sociedad ha dicho que quiere algo firme, algo digno, y creo que eso iría totalmente en contra de lo que es el sentir ahorita, que es estar suavizando, enmendando o tratando de quedar bien. Lo que está quedando muy claro es que no es quedar bien, no es buscarle el modo”, mencionó.

Señaló que Trump se ha mantenido en lo que ha dicho, por lo que no hay que buscarle el modo, sino ser firmes.