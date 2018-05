“La elección de Venezuela fue una farsa. Estados Unidos está en CONTRA de la dictadura y CON el pueblo de Venezuela pidiendo elecciones libres y justas. (El presidente) @POTUS ha tomado medidas enérgicas contra Venezuela y hay más por venir”, apuntó Pence desde su cuenta de la red social Twitter.

“EE.UU. no se quedarán de brazos cruzados mientras Venezuela se derrumba”, agregó.

Venezuela’s election was a sham. America stands AGAINST dictatorship and WITH the people of Venezuela calling for free and fair elections. @POTUS has taken strong action on Venezuela and there’s more to come… The U.S. will not sit idly by as Venezuela crumbles. #FreeVenezuela

— Vice President Mike Pence (@VP) May 21, 2018