Mientras el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el expresidente Barack Obama lamentaron la muerte del exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, el presidente Donald Trump no ha manifestado sus condolencias.

“México lamenta el sensible fallecimiento de Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU y Premio Nobel de la Paz 2001. Gran líder y extraordinario ser humano. Sus aportaciones a favor de la paz y los derechos humanos son su legado”, publicó el presidente Peña Nieto en Twitter, de acuerdo con Agencia Reforma.

Por su parte, el expresidente Barack Obama destacó “la integridad, persistencia y optimismo” de Annan, fallecido hoy a los 80 años, según la Agencia EFE.

En un comunicado, Obama recordó que Annan fue “un diplomático y humanitario que encarnó la misión de Naciones Unidas como pocos”.

“Mucho después de que hubiera roto barreras, Kofi nunca se detuvo en su búsqueda de un mundo mejor, y tuvo tiempo para motivar e inspirar a la siguiente generación de líderes”, subrayó el exmandatario.

Obama concluyó su nota expresando sus condolencias y las de su esposa, Michelle, a los familiares del fallecido.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump que es un asiduo usuario de Twitter, no se ha manifestado sobre la muerte del exsecretario general de la ONU.

Por el contrario, Trump se dedicó este sábado a tuitear sobre la economía: “Estados Unidos ha terminado el ridículo pago de desarrollo anual de 230 millones de dólares a Siria. Arabia Saudita y otros países ricos de Oriente Medio comenzarán a hacer pagos en lugar de a los Estados Unidos. ¡Quiero desarrollar a los EE. UU., a nuestros militares y a los países que nos ayudan!”.

The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018