Con motivo del aniversario de la muerte de Pancho Villa el 20 de julio de 1923, surge interés por recordar a uno de los héroes más emblemáticos de la Revolución Mexicana.

A continuación, seis datos interesantes sobre el famoso revolucionario:

1.- ¿Quién fue Pancho Villa?

Pancho Villa nació en el seno de una familia humilde el 5 de junio de 1876 en el estado de Durango con el nombre de José Doroteo Arango Arámbula, según Biography.com.

#UnDíaComoHoy pero de 1926, muere asesinado en Parral, #Chihuahua, Francisco Villa, uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. pic.twitter.com/YpR3X4pSnO — Poder Judicial Ver. (@TSJVer) July 20, 2018

2.- ¿Cuáles eran sus pasatiempos preferidos?

Villa siempre dejó claro su atracción por las motocicletas y los tractores. El famoso forajido se dejó fotografiar en varias ocasiones junto a distintas motos, entre ellas una Indian Scout modelo 1914, compartió CC News.

#UnDiaComoHoy pero de 1923:

En la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua, muere asesinado a tiros el general José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como #Pancho Villa. #panchovilla #HistoriaDeMéxico @SEP_mx pic.twitter.com/vK7vi6erua — Panorama Veracruz (@PanoramaVer) July 20, 2018

3.- ¿Cuál era su alimento favorito?

De acuerdo a CC News, Villa tenía un gusto excesivo por las malteadas y en especial las de fresa, que siempre acompañaba con maní y helado de chocolate.

4.- ¿Cuál fue un suceso que marcó su vida?

En 1894 mató a un hombre que acosó a una de sus hermanas, lo cual hizo que se desterrara por seis años y se uniera a un grupo de forajidos, informa Biography.com.

5.- ¿Cómo entró a ser parte de la Revolución?

En 1910, mientras vivía como fugitivo, se unió a las fuerzas de Francisco Madero en contra del régimen de Porfirio Díaz, detalla Biography.com.

#UnDíaComoHoy, pero de 1923 fallece el líder de la Revolución Mexicana: José Doroteo Arango Arámbula mejor conocido como #PanchoVilla. pic.twitter.com/tvhR7Fg6es — Emilio Gamboa Patrón (@Emilio_Gamboa_) July 20, 2018

6.- ¿Qué legado nos dejó Villa?

“Villa trasciende, aun en contra de quienes buscan descalificarlo, como un verdadero líder popular que no claudicó en su fe revolucionaria, que no se enriqueció, como otros tantos, y que no aspiró al poder por y para sí mismo, pues pensaba que se necesitaba del vínculo entre el corazón, la valentía y la intelectualidad que tanto admiraba en hombres como el General Felipe Ángeles”, dijo a la Agencia Reforma Ramón López Vela, subdirector de Cultura Cívica de la Secretaría de Cultura en Ciudad de México.