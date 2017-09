Obama envía emotivo mensaje a mexicanos

El expresidente Barack Obama envió un emotivo mensaje a los mexicanos afectados por el sismo de magnitud 7.1 ocurrido este martes en México.

El mensaje fue muy significativo ya que lo escribió en dos idiomas: “Esta noche (este martes) pienso en nuestros vecinos de México y en todos nuestros amigos mexico-americanos”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter y añadió en español “cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos”.

Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos.

— Barack Obama (@BarackObama) September 20, 2017