Obama critica a Trump sin mencionarlo: “Son tiempos extraños e inciertos” (VIDEO)

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó las políticas del actual mandatario Donald Trump, y exhortó a los pueblos a mantener vivas las ideas de democracia y diversidad.

Durante el discurso central por la conmemoración del 100 aniversario del nacimiento de Nelson Mandela en Suráfrica, Obama describió los tiempos actuales como “extraños e inciertos”.

“El ciclo de noticias cada día trae más titulares inquietantes. En buena parte del mundo se amenaza con volver a una forma de hacer negocios más peligrosa y más brutal”, dijo.

"I believe in Nelson Mandela’s vision. I believe in a vision shared by Gandhi and King and Abraham Lincoln. I believe in a vision of equality, justice, freedom and multi-racial democracy, built on the premise that all people are created equal." —@BarackObama at #MandelaLecture pic.twitter.com/pdXn6kTht6 — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) July 17, 2018

Obama censuró la actuación de líderes que impulsan “políticas de miedo y resentimiento”, agregando que avanzan a un ritmo “inimaginable hace pocos años”.

También atacó “política del hombre fuerte” de “aquellos que en el poder buscan socavar las instituciones.



“No estoy siendo alarmista, simplemente estoy diciendo los hechos. Miren a su alrededor”, agregó.

"I would respectfully amend what Madiba said. I don't do it often, but I would say, ‘It’s is not enough for us to protest, we're going to have to build. We're going to have to innovate," Obama says at #MandelaLecture pic.twitter.com/eisTgavYaY — Xiro Xone News (@xiroxonenews) July 17, 2018

Igualmente, instó a las personas a respetar los derechos humanos y otros valores amenazados.

El discurso fue recibido con aplausos por parte de más de 14,000 personas que asistieron al evento, celebrado en el Estadio Wanderers, en Johannesburgo.

La participación de Obama en el evento ha sido su aparición pública más importante desde que abandonó la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Camioneta de músicos mexicanos cae al barranco y mueren 6

Obama en África

La participación del ex presidente estadounidense en el homenaje a Mandela forma parte de una gira que realiza por África.

This week, I’m traveling to Africa for the first time since I left office – a continent of wonderful diversity, thriving culture, and remarkable stories. As I prepare for this trip, I wanted to share a list of books that I’d recommend for summer reading: https://t.co/W4Jc0N23iy — Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2018

El lunes, visitó el pueblo originario de su padre en Kenia, Siaya, donde inauguró un centro juvenil fundado por su hermanastra, Auma Obama.

Las cámaras captaron coloridos momentos de su participación en la ceremonia.

Uno de ellos fue cuando la televisión keniana mostró a Obama bailando con su abuela Sarah.

Barack Obama is not ashamed to show his dance moves to a traditional tune! #ObamaInKenya #ObamaReturns pic.twitter.com/UDoRopIUwb — Dennis Okari (@DennisOkari) July 16, 2018

Con información de AP

TE PUEDE INTERESAR: Se hace público video de Adamari López en el hospital (VIDEO)

ES TENDENCIA: