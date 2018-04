Nuevo presidente de Cuba: 5 datos interesantes sobre Miguel Díaz-Canel

El nuevo presidente de Cuba,Miguel Díaz-Canel de 57 años, fue propuesto este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de la isla para ocupar la Presidencia del país en sustitución de Raúl Castro, de 86 años, quien deja el cargo tras dos mandatos, informó la agencia de noticias EFE.

A continuación 5 puntos interesantes sobre el nuevo líder de la mayor de las Antillas:

Díaz-Canel nació el 20 de abril de 1960 en Villa Clara, una provincia de la región central de la isla, un año después de la Revolución que encabezó Fidel Castro y su formación política estuvo siempre en el centro del Partido Comunista (PCC), según El Comercio.

For the first time in more than half a century, the leader of Cuba won't be named Castro.

Raul Castro has officially handed over Cuba's presidency to Miguel Diaz-Canel. Here's what comes next: https://t.co/NEQ8HzP3Oi pic.twitter.com/5YVkyXDlQa

