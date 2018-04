Norcorea se reúne con EE.UU.: Conoce dónde podría ser el encuentro

Norcorea se reúne con EE.UU.: Luego de que el presidente Donald Trump afirmara que se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-Un posiblemente “en mayo o comienzos de junio”, surgió amplio interés por saber dónde se llevará a cabo el histórico encuentro, según reportó la agencia de noticias EFE.

“Nos estaremos viendo con ellos en algún momento en mayo o comienzos de junio, y creo que habrá gran respeto por ambas partes y espero que habrá un acuerdo en la desnuclearización (de la península coreana) “, dijo Trump al inicio de una reunión con los miembros de su gabinete en la Casa Blanca.

Por ahora, se mantiene la incógnita del emplazamiento de la reunión entre ambos líderes, aunque en los últimos días ha comenzado a considerar la posibilidad de que el encuentro tenga lugar.

CIA Director Mike Pompeo visited North Korea and met with leader Kim Jong Un last week, President Trump says https://t.co/eo1pfMKawe pic.twitter.com/gy7SPLSVCI

— CNN (@CNN) April 18, 2018