Niña mexicana se divertía en ‘brincolín’ cuando ocurrió una tragedia (VIDEO)

Fátima Monserrat, de 7 años de edad, se encuentra grave en terapia intensiva del Hospital Ángeles por el golpe que sufrió en la cabeza al caer del inflable que salió volando de un salón de fiestas por un torbellino sorpresivo el domingo pasado, en la zona norte de esta capital.

El neurólogo clínico Humberto González Mercado informó que la niña fue intervenida por presentar un edema cerebral severo que pone en riesgo su vida, por lo que su pronóstico es incierto. El especialista señaló que aunque su evolución es favorable, ya salió del estado de coma total con el que ingresó, y ya puede hablar y mover brazos y piernas.

El director del hospital privado, Fulvio Poumian Ferro, informó que un equipo médico fungirá como vocero de la familia de la paciente, quienes están enfocados en la recuperación de la niña. Mientras que Karen Valdez, prima de la víctima, señaló que los padres de Monserrat se encuentran muy consternados.

La tarde del pasado domingo decenas de niños se divertían en el área infantil del salón de fiestas Buonarroti, en la celebración de una boda; subían, bajaban, corrían y daban vueltas en torno de tres inflables colocados sobre el pasto artificial, cuando un torbellino arrastró los juegos, tirando a los menores al piso.

Uno de los inflables se elevó varios metros con Fátima Monserrat adentro, brincó la malla protectora y salió del inmueble hacia el estacionamiento, arrojando a la niña al piso; cuatro pequeños más se golpearon en el cuerpo y la cabeza, por lo que fueron trasladados en ambulancias a recibir atención médica; otros infantes presentaron raspones, reportó Protección Civil municipal.

La coordinación estatal de Protección Civil señaló que no contaba con la medición de las ráfagas de vientos que se sintieron la tarde del domingo durante el incidente; no obstante, expertos de Protección Civil municipal analizaron las condiciones climáticas de la tarde del incidente y concluyeron que no se presentaron vientos, y que el responsable del accidente fue un torbellino sorpresivo.

El lunes siguiente, en un comunicado, Protección Civil estatal advirtió que el frente frío número 50 que se extiende sobre el norte y noreste del país generaría en San Luis Potosí condiciones de tormenta con posibilidades de vientos fuertes de hasta 60 kilómetros por hora, tolvaneras y torbellinos en la entidad.

Los hechos

Una niña de 7 años de edad sufrió heridas graves al caer de un inflable que salió volando de un salón de fiestas de San Luis Potosí a causa de una ráfaga de viento.

La niña se encuentra en situación delicada de salud a consecuencia del golpe que recibió en la cabeza al caer desde unos cuatro metros desde uno de los inflables levantados por el viento.

Los niños se divertían en el área de juegos de un restaurante, ubicado al norte de la ciudad, cuando la ráfaga de viento arrastró y levantó los inflables y uno de estos salió del inmueble, tirando a Fátima al piso, informó la unidad municipal de Protección Civil.

En el sitio varios pequeños más presentaron raspones. Personal de Cruz Roja, Protección Civil y Policía Municipal auxiliaron a los menores.

El incidente quedó grabado en las cámaras de seguridad del salón de fiestas y circula en las redes sociales.

En facebook, Karen Valdez, prima de Fátima Monserrat, solicita ayuda económica y oraciones para la niña. La familia ha organizado una rifa y abrió una cuenta para recaudar fondos que se destinarán a pagar los servicios y medicamentos de la niña.

En el video que está circulando en redes sociales se aprecia el momento en el que la menor cae desde una considerable altura cuando el inflable, que no había sido fijado al piso, vuela por encima de una barda del salón de fiestas, arrastrado por una fuerte racha de viento.

Inflabes, sin reglamento.

El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Félix Herrera Ortega, informó que se trató de una fiesta de particulares, pero se analiza cualquier responsabilidad en la que pudieran haber incurrido el salón de fiestas y la empresa que rentó los juegos infantiles, pues éstos no estaban debidamente anclados en el piso.

Explicó que se investigan las circunstancias del siniestro registrado “por la falta de medidas de seguridad en el funcionamiento de los juegos inflables”.

En las normas municipales, dijo, no se tiene reglamentado el servicio y utilización de juegos inflables, como ocurre cuando se trata de juegos metálicos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que trabaja en la integración de una carpeta de investigación por las lesiones graves ocasionadas a Fátima Monserrat, dicha querella inició de forma oficiosa por el video difundido en redes sociales que da cuenta del suceso, por lo que recaba los testimonios de familiares de la víctima.

El Ministerio Público estuvo en el Hospital Ángeles de esta capital para certificar las lesiones de la niña y establecer comunicación con sus padres, quienes hasta la tarde de este jueves no habían formalizado una denuncia. La PGJE señaló que tiene la facultad para investigar los hechos por el estado crítico de la salud de la menor.

En un comunicado Protección Civil municipal señaló que se trabaja en la revisión del reglamento vigente para dotar de más facultades a la dependencia que encabeza e intensificar la revisión de juegos inflables en específico, para garantizar la seguridad e integridad los niños.

Agregó que el salón de fiestas cuenta con su programa interno de emergencias, licencia de funcionamiento y un seguro de responsabilidad civil que deberá cubrir a los afectados; “sabemos que se contrató a una tercera empresa que fue la que proporcionó estos servicios y organizó el evento”.