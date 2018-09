Naciones Unidas: Japón dispuesto a reunirse con Corea del Norte

En la Asamblea de las Naciones Unidas, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe expresó su voluntad de reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un y tratar el tema de los secuestros de ciudadanos nipones.

En su discurso en la ONU, Abe confió en poder “superar el pasado” de tensiones que ha marcado la relación entre Corea del Norte y Japón.

“Corea del Norte se encuentra en una encrucijada en la que puede aprovechar o no la oportunidad histórica que se le brinda”, dijo el líder japonés.

The text is now available for Prime Minister Abe’s speech at the United Nations General Assembly. PM Abe addresses a number of key challenges Japan and the international community now face including free trade, the situation in #NorthKorea and #SDGs. https://t.co/2OmDkZ34OE pic.twitter.com/qM9v1qDAzB

