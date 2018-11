Muere la premiada chef mexicana Patricia Quintana (VIDEO)

Aunque se desconocen las causas de su fallecimiento, se supo que la chef mexicana y madre Patricia Quintana murió a los 75 años el lunes, dejando un legado de más de cinco décadas promoviendo la cocina tradicional mexicana por el mundo.

Escribió 26 libros y una novela y recibió un sin número de reconocimientos nacionales e internacionales. Fue una incansable embajadora de las delicias en la gastronomía mexicana.

Chef Patricia Quintana has died at 72. She received the title of "Culinary Ambassador", awarded by the Tourism Secretariat and the Mexican Restaurant Association. She also published more than 25 books on gastronomy, which are considered cultural heritage of Mexico. #RIPCHEF pic.twitter.com/8rzfj7Q0Wi — Jon Hochstat (@JHochstat) November 27, 2018

“Desde niña me la pasaba aprendiendo, probando, sintiendo y viviendo la cocina. Me encantaba jugar con las cazuelitas y las cocinitas que me regalaban, principalmente mis abuelitas. Me fascinaba aprender a hacer tortillas en las casas de la gente de campo, trabajadores del rancho”, dijo Quintana en una ocasión a El Universal.

Dirigió por cuatro años un restaurante en Polanco, en la Ciudad de México. Se llamaba Izote y fue el primero en servir platos mexicanos con “manteles largos” como con cualquier otra gastronomía del mundo. Sin embargo, renunció para iniciar una empresa de banquetes de catering.

In case you were not aware. Another great #chef has left the world. For those who worked and or learned from her even if just through books. Hats off. #PatriciaQuintana https://t.co/rwQSelMdfu — cisco (@siscokiid) November 27, 2018

Estudió en Canadá, Suiza y Francia, con chefs reconocidos, para luego regresar a México. Estudiaba y enseñaba sobre comida ancestral mexicana mezclada con la clásica. Se mantuvo aprendiendo de los mejores chefs del mundo.

“Muchas cocinas me gustan, pero la mexicana me ilusiona, me fascina. Tenemos un campo extenso para volcarnos haca ella. Es ancestral, vi, guarda celosamente las técnicas de un pasado-presente”.

