Un atacante arrojó una granada al edificio de la embajada de Estados Unidos en la capital de Montenegro antes de suicidarse con otro artefacto explosivo, dijeron el jueves las autoridades de la nación de los Balcanes.

Al parecer nadie más resultó herido y no se registraron daños de importancia. La policía acordonó la zona tras las explosiones registradas alrededor de la medianoche local (2300 GMT del miércoles).

Breaking News: Grenade attack at US Embassy in Montenegro. Attacker confirmed deceased. pic.twitter.com/BChTsuSeOK

— Worldmission196 (@petch12321) February 22, 2018