Mientras las Carolinas muestran una usual calma, la tempestad se avecina con el llamado “monstruo” huracán Florence, de categoría 4 con vientos de 130 millas por hora.

Así es como lo describió un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Wilmington, Carolina del Norte:

“Esta será probablemente la tormenta de su vida en partes de la costa de Carolina, y eso está diciendo mucho debido a los impactos que hemos visto por los huracanes Diana, Hugo, Fran, Bonnie, Floyd y Matthew. No puedo”. enfatice lo suficiente el potencial de daños increíbles causados ​​por el viento, las mareas de tempestad y las inundaciones en tierra con esta tormenta”.

The official track shows a very slow moving tropical system. Please understand the impacts of wind, storm surge, and especially flooding expected with #Florence. There will be significant rainfall no matter where you are in SE #ncwx and NE #scwx. pic.twitter.com/lDTzsUtCkc

— NWS Wilmington NC (@NWSWilmingtonNC) September 12, 2018