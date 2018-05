Monstruo del lago Ness: Un equipo de científicos planea ejecutar el próximo mes un experimento de búsqueda de ADN en las profundidades del lago Ness ‘Loch Ness’, en Escocia, para averiguar si existe o exigió el supuesto monstruo que lleva ese nombre, informó el New Zealand Herald.

El estudio de muestras de ADN se ha convertido en un procedimiento fiable para monitorear la vida de organismos marinos como las ballenas y tiburones, por lo que los científicos confían en que descubrirán algo importante, detalló el medio.

“El ADN se puede examinar y comparar con muestras genéticas de cientos de miles de organismo de que se dispone”, dijo el portavoz del grupo, el profesor Neil Gemmell de la Universidad de Otago, en Nueva Zelandia.

What's that coming over the microscope? Is it a monster? Is it a monster? https://t.co/iQ9q7j7C82 #LochNess pic.twitter.com/rhDsvmwIFh

Según Gemmell, cuando las criaturas se mueven en el agua, dejan tras de sí pequeños fragmentos de ADN que proceden de su piel, sus plumas, sus escamas o su orina.

Neil Gemmell, profesor de la Universidad de Otago, dijo que no cree en la existencia del monstruo, pero quiere guiar a la gente en una aventura que servirá para divulgar conocimientos científicos. Además, añadió, sus hijos creen que es una de las cosas más geniales que ha hecho nunca, informó AP.

Here are three pictures of my very own that I took of #UrquhartCastle while visiting #LochNess! I've been a couple times, but I haven't seen @RealNessie yet!! pic.twitter.com/sXuOYsBIRW

— Starry Knight Press (@StarryKnightRPG) May 22, 2018